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Брат Беллингема определился с клубом, за который будет выступать в следующем сезоне

Англия

Где он продолжит свою карьеру?

Брат Беллингема определился с клубом, за который будет выступать в следующем сезоне

Фото: Getty Images

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Полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем определился с клубом, за который будет выступать в следующем сезоне.

По словам Фабрицио Романо, несмотря на интерес со стороны некоторых команд Премьер-лиги, 18-летний футболист решил остаться в "Сандерленде". Джоб верит в амбициозный проект клуба и хочет быть его неотъемлемой частью.

Беллингем в прошлом сезоне сыграл 47 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Сандерленд Джоб Беллингем
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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