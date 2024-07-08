Брат Беллингема определился с клубом, за который будет выступать в следующем сезоне

Полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем определился с клубом, за который будет выступать в следующем сезоне.

По словам Фабрицио Романо, несмотря на интерес со стороны некоторых команд Премьер-лиги, 18-летний футболист решил остаться в "Сандерленде". Джоб верит в амбициозный проект клуба и хочет быть его неотъемлемой частью.

Беллингем в прошлом сезоне сыграл 47 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.