Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брат Беллингема определился с клубом, за который будет выступать в следующем сезоне
Где он продолжит свою карьеру?
Фото: Getty Images
Полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем определился с клубом, за который будет выступать в следующем сезоне.
По словам Фабрицио Романо, несмотря на интерес со стороны некоторых команд Премьер-лиги, 18-летний футболист решил остаться в "Сандерленде". Джоб верит в амбициозный проект клуба и хочет быть его неотъемлемой частью.
Беллингем в прошлом сезоне сыграл 47 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Береза - о потенциальном инвесторе Днепра-1: Это украинцы, но не из Украины
- Александрия подписала ряд игроков – среди них экс-представители Днепра-1
- Вацко: Впечатление, что не Ребров давал интервью, а фейсбук Протасова
- Бавария подпишет 55-миллионного вингера из АПЛ. Медосмотр состоится уже в воскресенье
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн