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Испанский клуб остается фаворитом в борьбе за подписание Галлахера - Инсайдер
Хавбек может сменить клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Есть вероятность того, что полузащитник "Челси" Конор Галлахер этим летом присоединится к "Атлетико Мадрид".
По информации Фабрицио Романо, испанский клуб является фаворитом в борьбе за подписание игрока. Однако переговоры о трансфере обещают быть сложными, ведь "Челси" оценивает Галлахера достаточно дорого.
Напомним, что у Конора контракт с "синими" рассчитан до июня 2025 года.
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