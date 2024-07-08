Испанский клуб остается фаворитом в борьбе за подписание Галлахера - Инсайдер

Есть вероятность того, что полузащитник "Челси" Конор Галлахер этим летом присоединится к "Атлетико Мадрид".

По информации Фабрицио Романо, испанский клуб является фаворитом в борьбе за подписание игрока. Однако переговоры о трансфере обещают быть сложными, ведь "Челси" оценивает Галлахера достаточно дорого.

Напомним, что у Конора контракт с "синими" рассчитан до июня 2025 года.