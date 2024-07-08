Решение УЕФА повлияло на один трансфер МЮ

УЕФА разрешил клубам из консорциума INEOS "Манчестер Юнайтед" и "Ницца" при условии, что клубы не будут совершать трансферы между собой. Это повлияло на одну сделку, которой готовы воспользоваться их конкуренты.

Манкунианцы уже давно интересуются защитником "Ниццы" Жаном-Клером Тодибо, но из-за этого решения УЕФА мы не увидим игрока на "Олд Траффорд". Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сейчас 24-летний защитник сосредоточен на переходе в "Ювентус".

Тодибо в прошлом сезоне сыграл 33 матча, в которых отдал 3 ассиста.