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Решение УЕФА повлияло на один трансфер МЮ

Англия
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Этим готовы воспользоваться их конкуренты

Решение УЕФА повлияло на один трансфер МЮ

Фото: OGC Nice

Новина українською

УЕФА разрешил клубам из консорциума INEOS "Манчестер Юнайтед" и "Ницца" при условии, что клубы не будут совершать трансферы между собой. Это повлияло на одну сделку, которой готовы воспользоваться их конкуренты.

Манкунианцы уже давно интересуются защитником "Ниццы" Жаном-Клером Тодибо, но из-за этого решения УЕФА мы не увидим игрока на "Олд Траффорд". Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сейчас 24-летний защитник сосредоточен на переходе в "Ювентус".

Тодибо в прошлом сезоне сыграл 33 матча, в которых отдал 3 ассиста.

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УЕФА Ницца Манчестер Юнайтед Жан-Клер Тодибо Ineos Ювентус
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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