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Решение УЕФА повлияло на один трансфер МЮ
Этим готовы воспользоваться их конкуренты
Фото: OGC Nice
УЕФА разрешил клубам из консорциума INEOS "Манчестер Юнайтед" и "Ницца" при условии, что клубы не будут совершать трансферы между собой. Это повлияло на одну сделку, которой готовы воспользоваться их конкуренты.
Манкунианцы уже давно интересуются защитником "Ниццы" Жаном-Клером Тодибо, но из-за этого решения УЕФА мы не увидим игрока на "Олд Траффорд". Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сейчас 24-летний защитник сосредоточен на переходе в "Ювентус".
Тодибо в прошлом сезоне сыграл 33 матча, в которых отдал 3 ассиста.
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