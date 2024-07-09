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Вест Хэм интересуется лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Вест Хэм интересуется лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

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Хулен Лопетеги продолжает работать над кадровыми изменениями в команде. Ему уже удалось частично обновить защитную линию, однако также нужно "Вест Хэму" усиление в атаку, поскольку сейчас там есть возрастные Данни Ингз и Майкл Антонио.

Сообщается, что "молотобойцы" подали запрос на звезду "Меца" Жоржа Микаутадзе, но столкнулся с жесткой конкуренцией за его подписание. Летом французский клуб выкупил грузинского форварда, который выступал с января на правах аренды. Несмотря на его замечательную результативность за "Мец" (14 голов в 22 матчах), игроку не удалось спасти команду от вылета в Лигу 2. Кроме того, прекрасная игра грузина на Евро-2024 увеличила его ценник в разы и многие другие европейские клубы заинтересованы в услугах этого форварда.

Напомним, что на континентальном турнире Жорж Микаутадзе отличился трижды и помог своей сборной впервые в истории выйти в плей-офф, где Грузия уступила Испании со счетом 1:4.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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