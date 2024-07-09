Манчестер Юнайтед увеличил свое предложение за защитника Эвертона Джаррада Брентвейта

Рафаэль Варан покинул клуб, и до сих пор нет подтверждения соглашения между "МЮ" и ветераном сборной Северной Ирландии Джонни Эвансом о новом однолетнем соглашении. Кроме того, есть сомнения относительно будущего легионера сборной Швеции Виктора Линделофа, который появился на первый день предсезонных тренировок в понедельник в Керрингтоне.

Сообщается, что в прошлом месяце "Эвертон" отклонил предложение "МЮ" в размере 35 млн фунтов стерлингов за Джаррада Брентвейта. Впрочем, руководство "красных дьяволов" не остановились на этом и прислали новое предложение (45 млн фунтов стерлингов + дополнительные бонусы). "Эвертон" заявил, что эта цифра все еще не соответствует ожиданиям "ирисок". Переговоры по трансферу английского игрока в дальнейшем будут продолжаться.

Добавим, что в прошлом сезоне Джаррад Брентвейт провел 41 матч и отметился 3 голами.