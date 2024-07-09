Манчестер Юнайтед интересуется защитником Челси

"МЮ" боролся с отсутствием Люка Шоу и Тайрелла Маласии в прошлом сезоне и нуждался в нескольких игроках, чтобы обеспечить промежуточный вариант на позиции левого защитника, включая Виктора Линделефа, Диого Далота, Софьяна Амрабата и Аарона Ван-Биссака. Эрик Тен Гаг стремится усилить свои оборонительные позиции в преддверии новой кампании Премьер-лиги и это касается не только центр защиты.

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" также ищет нового левого защитника и Бен Чилвелл является одним из первых кандидатов на эту позицию. Англичанин в последние годы также сталкивается с травмами, однако его умение очень высоко ценит нидерландский специалист.

Добавим, что в прошлом сезоне Бен Чилвелл провел 21 матч и отметился результативной передачей. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 28 млн евро.