Вест Хэм стремится подписать форварда Астон Виллы

Недавно "Вест Хэм" оформил трансфер защитника Макса Килмана из "Вулверхэмптона", но "молотобойцы" не планируют останавливаться на достигнутом и готовы подписать еще одного игрока.

Как сообщает Фабрицио Романо, лондонский клуб согласовал личные условия контракта с нападающим "Астон Виллы" Джоном Дураном. Сейчас между командами продолжаются переговоры по цене за форварда.

"Вест Хэм" предложил сумму в 35 миллионов фунтов, а также 10 процентов от дальнейшей продажи игрока. Как отреагировала на это предложение "Астон Вилла", пока неизвестно.