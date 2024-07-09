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Вест Хэм стремится подписать форварда Астон Виллы
Сейчас продолжаются переговоры
Getty Images / Global Images Ukraine
Недавно "Вест Хэм" оформил трансфер защитника Макса Килмана из "Вулверхэмптона", но "молотобойцы" не планируют останавливаться на достигнутом и готовы подписать еще одного игрока.
Как сообщает Фабрицио Романо, лондонский клуб согласовал личные условия контракта с нападающим "Астон Виллы" Джоном Дураном. Сейчас между командами продолжаются переговоры по цене за форварда.
"Вест Хэм" предложил сумму в 35 миллионов фунтов, а также 10 процентов от дальнейшей продажи игрока. Как отреагировала на это предложение "Астон Вилла", пока неизвестно.
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