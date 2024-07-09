Ипсвич подпишет защитника из Манчестер Сити - Романо

"Ипсвич Таун" вскоре объявит о подписании Лиама Делапа из "Манчестер Сити U-21".

По информации Фабрицио Романо, 21-летний нападающий присоединится к команде за 15 миллионов фунтов стерлингов, а "Манчестер Сити" также включил в соглашение пункты о продаже около 20%.

Лиам в прошлом сезоне выступал за "Галл Сити", где сыграл 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста.