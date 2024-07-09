Тен Хаг оптимистично настроен относительно будущего Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг уверен в будущем своего клуба.

"Я знаю, что с тем, что происходит в клубе, с изменениями в структуре, мы будем готовы к будущему", - сказал тен Хаг. Он добавил: "Вы чувствуете, какая здесь энергия".