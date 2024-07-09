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Тен Хаг оптимистично настроен относительно будущего Манчестер Юнайтед
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг уверен в будущем своего клуба.
"Я знаю, что с тем, что происходит в клубе, с изменениями в структуре, мы будем готовы к будущему", - сказал тен Хаг. Он добавил: "Вы чувствуете, какая здесь энергия".
Эрик тен Хаг возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2022 году. У специалиста контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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