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Тен Хаг оптимистично настроен относительно будущего Манчестер Юнайтед

Англия

Специалист поделился своими мыслями

Тен Хаг оптимистично настроен относительно будущего Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг уверен в будущем своего клуба.

"Я знаю, что с тем, что происходит в клубе, с изменениями в структуре, мы будем готовы к будущему", - сказал тен Хаг. Он добавил: "Вы чувствуете, какая здесь энергия".

Эрик тен Хаг возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2022 году. У специалиста контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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