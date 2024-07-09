Тен Хаг - об INEOS: Новый владелец нам очень помогает

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о владельцах клуба - компании INEOS.

"Новый владелец нам очень помогает, поскольку он очень поддерживает нас.

Мы разработали новый план, и это то, что мы создали летом. Мы находимся в очень хорошей позиции, в очень сильной позиции, чтобы идти в атаку".