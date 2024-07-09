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Тен Хаг - об INEOS: Новый владелец нам очень помогает

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Тен Хаг - об INEOS: Новый владелец нам очень помогает

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о владельцах клуба - компании INEOS.

"Новый владелец нам очень помогает, поскольку он очень поддерживает нас.

Мы разработали новый план, и это то, что мы создали летом. Мы находимся в очень хорошей позиции, в очень сильной позиции, чтобы идти в атаку".

Напомним, что в конце декабря 2023 года "Манчестер Юнайтед" официально объявил о продаже 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и управляет британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф. Он получил полный контроль над спортивной деятельностью клуба.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Ineos
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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