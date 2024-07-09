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Пропустил 9 месяцев. Манор Соломон после травмы вернулся к тренировкам с Тоттенхэмом
Шпоры начали подготовку к новому сезону
tottenhamhotspur.com
24-летний израильский вингер "
Хавбек работает в общей группе лондонской команды, которая недавно начала подготовку к новому сезону.
Израильтянин не играл с начала октября минувшего года, когда получил тяжелую травму колена, и впоследствии перенес несколько операций.
В минувшем сезоне АПЛ Манор сыграл всего 5 матчей, отличившись 2 ассистами.
Напомним, "Тоттенхэм", воспользовавшись Annexe 7 ФИФА, подписал Манора Соломона летом минувшего года фактически на правах свободного агента.
"Шахтер" пытался судиться с лондонцами по этому поводу, желая выбить хоть какие-то деньги за игрока, но пока что все безуспешно.
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