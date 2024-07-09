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"Я буду стараться создать неудобные моменты для Нидерландов". Кейн высказался накануне полуфинала Евро-2024

Англия
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Футболист немного рассказал о тактике своей игры

"Я буду стараться создать неудобные моменты для Нидерландов". Кейн высказался накануне полуфинала Евро-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Харри Кейн, нападающий сборной Англии, поделился своими мыслями о матче полуфинала Евро-2024 против Нидерландов.

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"Завтра будут моменты, когда мне нужно будет быть больше в центре внимания и больше находиться в штрафной. Я также постараюсь создать неудобные моменты для защитников в различных ситуациях, в которых они не хотят оказаться".

Напомним, что матч между сборными Нидерландов и Англии состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.

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