"Я буду стараться создать неудобные моменты для Нидерландов". Кейн высказался накануне полуфинала Евро-2024

Харри Кейн, нападающий сборной Англии, поделился своими мыслями о матче полуфинала Евро-2024 против Нидерландов.

"Завтра будут моменты, когда мне нужно будет быть больше в центре внимания и больше находиться в штрафной. Я также постараюсь создать неудобные моменты для защитников в различных ситуациях, в которых они не хотят оказаться".