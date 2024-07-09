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Манчестер Юнайтед близок к подписанию хавбека из ПСЖ
Мануэль Угарте летом может покинуть ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" приближается к соглашению с "ПСЖ" по трансферу уругвайского полузащитника Мануэля Угарте.
Ожидается, что футболист станет ключевым игроком в укреплении полузащиты "Юнайтед" под руководством нового владельца INEOS.
Мануэль выступает за "ПСЖ" с лета 2023 года. Игрок за это время забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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