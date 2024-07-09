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Манчестер Юнайтед близок к подписанию хавбека из ПСЖ

Англия
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Мануэль Угарте летом может покинуть ПСЖ

Манчестер Юнайтед близок к подписанию хавбека из ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" приближается к соглашению с "ПСЖ" по трансферу уругвайского полузащитника Мануэля Угарте.

Ожидается, что футболист станет ключевым игроком в укреплении полузащиты "Юнайтед" под руководством нового владельца INEOS.

Мануэль выступает за "ПСЖ" с лета 2023 года. Игрок за это время забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах.

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Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен Мануэль Угарте
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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