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Манчестер Юнайтед может продать одного из своих защитников
Об этом сообщает GiveMeSport
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"МЮ" в прошлом сезоне сталкивался с большими проблемами, которые были связаны с травмами игроков, особенно это касалось линии защиты. Ранее сообщалось, что несмотря на такие моменты, Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф останутся в команде. Впрочем, теперь у руководства клуба изменилась позиция относительно шведского игрока.
Сообщается, что у защитника остался только год по контракту и "красные дьяволы" не планируют его продолжать. Кроме того, возможный приход де Лигта и Брентвейта поставит шведа в достаточно затруднительное положение, поскольку он потеряет позиции в иерархии среди центральных защитников. Чтобы не потерять Линделефа бесплатно, "МЮ" готов рассмотреть предложения по своему игроку. Жозе Моуринью, который недавно возглавил "Фенербахче", очень заинтересован в услугах шведа, а также очень хорошо знаком с его игрой, потому что португалец возглавлял "манкунианцев" в течение двух лет.
Добавим, что Виктор Линделеф в прошлом сезоне провел 28 матчей, где отметился голом и результативной передачей. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 млн евро.
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