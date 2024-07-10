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Вест Хэм интересуется нападающим Брентфорда
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хулен Лопетеги отчаянно ищет забивного форварда для своей команды на следующий сезон. Сейчас "Вест Хэм" имеет в своем активе возрастных Данни Ингза и Майкла Антонио и руководство клуба понимает, что с таким подбором игроков им будет трудно бороться за хорошие места в чемпионате.
Сообщается, что "молотобойцы" внимательно следят за ситуацией вокруг форварда сборной Англии Айвена Тоуни. Руководство "Брентфорда" открыты для предложений относительно своего игрока. Кроме того, контракт нападающего рассчитан до конца июня 2025 года, поэтому клуб не сможет просить больших средств за трансфер футболиста.
Добавим, что в прошлом сезоне Айвен Тоуни провел 17 матчей, где отметился 4 голами и 2 передачами.
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