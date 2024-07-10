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Манчестер Юнайтед может продать своего хавбека испанскому клубу

Англия

Донни ван де Бек может сменить свой клуб

Манчестер Юнайтед может продать своего хавбека испанскому клубу

Фото: twitter.com/ManUtd

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек не сумел проявить себя на "Олд Траффорд". Поэтому английский клуб решил продать своего игрока.

Футболистом заинтересовалась "Жирона". Испанский клуб может заплатить за ван де Бека всего 500 тысяч евро. Однако в контракт включены различные бонусы, которые могут увеличить сумму сделки.

Напомним, Донни вторую часть прошлого сезона выступал за "Айнтрахт Ф" на правах аренды.

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Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек Жирона
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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