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Совладельцы Ньюкасла решили продать свою долю и покинуть клуб

Англия
Обновлено

6 процентов акций клуба будут проданы

Совладельцы Ньюкасла решили продать свою долю и покинуть клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Совладельцы "Ньюкасла" Аманда Стейвли и Мердад Годусси решили продать свою долю и покинуть команду. Об этом сообщает издание SkySports.

Совладельцы сначала приобрели 10 процентов акций клуба у Майка Эшли, но с годами эта доля уменьшилась. Сейчас Стейвли и Годусси владеют 6 процентами.

Ожидается, что их долю в "Ньюкасле" выкупит фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии.

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Источник:
SkySports
Опубликовал: Екатерина Власова
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