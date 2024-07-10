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Совладельцы Ньюкасла решили продать свою долю и покинуть клуб
6 процентов акций клуба будут проданы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Совладельцы "Ньюкасла" Аманда Стейвли и Мердад Годусси решили продать свою долю и покинуть команду. Об этом сообщает издание SkySports.
Совладельцы сначала приобрели 10 процентов акций клуба у Майка Эшли, но с годами эта доля уменьшилась. Сейчас Стейвли и Годусси владеют 6 процентами.
Ожидается, что их долю в "Ньюкасле" выкупит фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии.
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Источник:SkySports
Опубликовал: Екатерина Власова
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