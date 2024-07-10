Совладельцы Ньюкасла решили продать свою долю и покинуть клуб

Совладельцы "Ньюкасла" Аманда Стейвли и Мердад Годусси решили продать свою долю и покинуть команду. Об этом сообщает издание SkySports.

Совладельцы сначала приобрели 10 процентов акций клуба у Майка Эшли, но с годами эта доля уменьшилась. Сейчас Стейвли и Годусси владеют 6 процентами.

Ожидается, что их долю в "Ньюкасле" выкупит фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии.