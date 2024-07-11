Челси больше не интересуется атакующим полузащитником Дани Ольмо

Лондонский "Челси" больше не заинтересован в трансфере игрока "РБ Лейпциг" Дани Ольмо. Английская команда довольна Кирнаном Дьюсбери-Холом, Кристофером Нкунку и Коулом Палмером, которые могут заменить испанца на позиции атакующего полузащитника.

Сообщается, что на следующей неделе истекает срок действия отступных Дани Ольмо в немецком клубе в размере 50 млн фунтов стерлингов. Испанец в прошлом сезоне в "Лейцпиге" отметился 8 голами и 5 ассистами в 25 матчах за "быков".

Добавим, что Дани Ольмо является одним из лучших игроков на Евро-2024, где он забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 5 поединках за сборную.