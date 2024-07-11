  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси больше не интересуется атакующим полузащитником Дани Ольмо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси больше не интересуется атакующим полузащитником Дани Ольмо

Англия

Об этом сообщает Sky Sports

Челси больше не интересуется атакующим полузащитником Дани Ольмо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" больше не заинтересован в трансфере игрока "РБ Лейпциг" Дани Ольмо. Английская команда довольна Кирнаном Дьюсбери-Холом, Кристофером Нкунку и Коулом Палмером, которые могут заменить испанца на позиции атакующего полузащитника.

Сообщается, что на следующей неделе истекает срок действия отступных Дани Ольмо в немецком клубе в размере 50 млн фунтов стерлингов. Испанец в прошлом сезоне в "Лейцпиге" отметился 8 голами и 5 ассистами в 25 матчах за "быков".

Добавим, что Дани Ольмо является одним из лучших игроков на Евро-2024, где он забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 5 поединках за сборную.

По теме
yellow-arrow
Марсель интересуется форвардом лондонского Арсенала
yellow-arrow
Лебеф: Мудрик больше не представляет никакой ценности — он безнадежен
yellow-arrow
Совладельцы Ньюкасла решили продать свою долю и покинуть клуб
Челси (Лондон) РБ Лейпциг Дани Ольмо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости