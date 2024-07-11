Ньюкасл проявляет интерес к нападающему французского Лилля

"Ньюкасл" упорно работает над тем, чтобы подписать нового нападающего на следующий сезон. До сих пор трансферное окно для "сорок" было спокойным, и основное внимание было сосредоточено на том, чтобы удержать в клубе своих звездных игроков, одновременно пытаясь соответствовать правилам Премьер-лиги относительно финансового фэйр-плей. Тем не менее английский клуб по-прежнему может совершить больше продаж, и существует немалая вероятность того, что Каллум Уилсон и Мигель Альмирон уйдут.

Если Уилсон уйдет, его нужно будет заменить, и новый спортивный директор "Ньюкасла" Пол Митчелл начал проводить проверку потенциальных новых игроков. Руководство "сорок" уже говорило с агентами Джонатана Дэвида, поскольку его уход из "Лилля" этим летом выглядит все более вероятным. Переговоры с его окружением имели целью оценить его заинтересованность в трансфере и условия потенциальной сделки. Впрочем, "Ньюкаслу" нужно выдержать конкуренцию со стороны "Челси", "Тоттенхэма" и "Вест Хэма", которые также хотят видеть канадца в своем составе.

Добавим, что в прошлом сезоне Джонатан Дэвид провел 47 матчей, где отметился 26 голами и 9 передачами.