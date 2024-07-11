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Манчестер Юнайтед почти договорился о трансфере звезды Баварии

Англия
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Маттейс де Лигт может сменить свой клуб

Манчестер Юнайтед почти договорился о трансфере звезды Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник мюнхенской "Баварии" Маттейс де Лигт может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге.

По словам Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" значительно продвинулись в переговорах с мюнхенским клубом. "Красные дьяволы" почти договорились о трансфере игрока за 50 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, что де Лигт присоединился к "Баварии" в 2022 году из "Ювентуса" за 67 миллиона евро.

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Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Матейс де Лигт
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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