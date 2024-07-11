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Арсенал интересуется нападающим сборной Нидерландов
Брайан Бробби может перейти в АПЛ
Фото: Ajax.nl
Руководство "Арсенала" стремится усилить состав своей команды на будущий сезон.
Как сообщает Football Insider, "канониры" интересуются нидерландским форвардом "Аякса" Брайаном Бробби. Однако "Арсенал" пока не делал предложения о покупке игрока.
Бробби в сезоне 2023/24 забил 22 гола и отдал 12 ассистов в 43 матчах.
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Источник:Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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