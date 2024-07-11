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Арсенал интересуется нападающим сборной Нидерландов

Англия

Брайан Бробби может перейти в АПЛ

Арсенал интересуется нападающим сборной Нидерландов

Фото: Ajax.nl

Новина українською

Руководство "Арсенала" стремится усилить состав своей команды на будущий сезон.

Как сообщает Football Insider, "канониры" интересуются нидерландским форвардом "Аякса" Брайаном Бробби. Однако "Арсенал" пока не делал предложения о покупке игрока.

Бробби в сезоне 2023/24 забил 22 гола и отдал 12 ассистов в 43 матчах.

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Арсенал (Лондон) Брайан Бробби
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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