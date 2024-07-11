Манчестер Юнайтед подписал звезду Болоньи - Романо

"Манчестер Юнайтед" вскоре объявит о подписании контракта с нападающим Джошуа Зиркзе.

По информации Фабрицио Романо, футболист подписал контракт до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Трансферная сумма составила чуть более 40 миллионов евро.

Джошуа сейчас игрок "Болоньи", футболист всего за команду сыграл 58 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.