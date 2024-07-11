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Манчестер Юнайтед подписал звезду Болоньи - Романо
Контракт будет рассчитан до июня 2029 года
"Манчестер Юнайтед" вскоре объявит о подписании контракта с нападающим Джошуа Зиркзе.
По информации Фабрицио Романо, футболист подписал контракт до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Трансферная сумма составила чуть более 40 миллионов евро.
Джошуа сейчас игрок "Болоньи", футболист всего за команду сыграл 58 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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