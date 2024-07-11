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К тренерскому штабу МЮ присоединились два новых специалиста – один из них успешно выступал за клуб

Англия
Обновлено

Сейчас удачное время для обновления тренерской команды (с)

К тренерскому штабу МЮ присоединились два новых специалиста – один из них успешно выступал за клуб

МЮ

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" назначил Рене Хака и Рууда ван Нистелроя ассистентами тренера, они будут работать под руководством Эрика тен Хага.

Контракты с обоими специалистами рассчитаны до 2026 года.

"Я рад, что Рене и Рууд согласились присоединиться к нашему проекту. У них есть опыт, знания и новая энергия. Сейчас подходящее время для обновления тренерской команды, поскольку мы стремимся развиваться и выйти на новый уровень", - сказал тен Хаг.

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Источник:
МЮ
Опубликовал: Екатерина Власова
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