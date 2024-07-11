К тренерскому штабу МЮ присоединились два новых специалиста – один из них успешно выступал за клуб

"Манчестер Юнайтед" назначил Рене Хака и Рууда ван Нистелроя ассистентами тренера, они будут работать под руководством Эрика тен Хага.

Контракты с обоими специалистами рассчитаны до 2026 года.

"Я рад, что Рене и Рууд согласились присоединиться к нашему проекту. У них есть опыт, знания и новая энергия. Сейчас подходящее время для обновления тренерской команды, поскольку мы стремимся развиваться и выйти на новый уровень", - сказал тен Хаг.