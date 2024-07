К тренерскому штабу МЮ присоединились два новых специалиста – один из них успешно выступал за клуб

"Манчестер Юнайтед" назначил Рене Хака и Рууда ван Нистелроя ассистентами тренера, они будут работать под руководством Эрика тен Хага.

Контракты с обоими специалистами рассчитаны до 2026 года.

