Манчестер Юнайтед продлил сотрудничество со своим опорником

"Манчестер Юнайтед U-21" продолжил сотрудничать со своим опорным полузащитником Тоби Колиером.

Новый контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года и имеет опцию продления договора на следующий сезон.

???? OFFICIAL: Toby Collyer has signed a new deal at #mufc until 2027, with the option of a further year. pic.twitter.com/SPH2yCcuF4