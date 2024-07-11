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Манчестер Юнайтед продлил сотрудничество со своим опорником
Тоби Колиер остается в своей команде
МЮ
"Манчестер Юнайтед U-21" продолжил сотрудничать со своим опорным полузащитником Тоби Колиером.
Новый контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года и имеет опцию продления договора на следующий сезон.
???? OFFICIAL: Toby Collyer has signed a new deal at #mufc until 2027, with the option of a further year. pic.twitter.com/SPH2yCcuF4— The United Stand (@UnitedStandMUFC) July 11, 2024
Тоби в марте 2022 году присоединился к "МЮ U-18" из "Брайтона", а в июне этого же года игрок пришел в "Манчестер Юнайтед U-21", где в прошлом сезоне сыграл 12 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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