Манчестер Юнайтед продлил сотрудничество со своим опорником

"Манчестер Юнайтед U-21" продолжил сотрудничать со своим опорным полузащитником Тоби Колиером.

Новый контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года и имеет опцию продления договора на следующий сезон.

???? OFFICIAL: Toby Collyer has signed a new deal at #mufc until 2027, with the option of a further year. pic.twitter.com/SPH2yCcuF4 — The United Stand (@UnitedStandMUFC) July 11, 2024

Тоби в марте 2022 году присоединился к "МЮ U-18" из "Брайтона", а в июне этого же года игрок пришел в "Манчестер Юнайтед U-21", где в прошлом сезоне сыграл 12 матчей, в которых отдал 1 ассист.