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Манчестер Юнайтед продлил сотрудничество со своим опорником

Англия

Тоби Колиер остается в своей команде

Манчестер Юнайтед продлил сотрудничество со своим опорником

МЮ

Новина українською

"Манчестер Юнайтед U-21" продолжил сотрудничать со своим опорным полузащитником Тоби Колиером.

Новый контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года и имеет опцию продления договора на следующий сезон.

Тоби в марте 2022 году присоединился к "МЮ U-18" из "Брайтона", а в июне этого же года игрок пришел в "Манчестер Юнайтед U-21", где в прошлом сезоне сыграл 12 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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Источник:
М
Опубликовал: Екатерина Власова
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