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Один из лидеров Астон Виллы может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Англия
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Клуб может потерять еще одного игрока

Один из лидеров Астон Виллы может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После ухода Дугласа Луиса в "Ювентус" "Астон Вилла" может потерять еще одного ключевого игрока.

По словам Джанлуиджи Лонгари, французский вингер "Астон Виллы" Мусса Диаби согласился на сделку с саудовским "Аль-Иттихадом".

Клуб из Саудовской Аравии предлагает англичанам 60 миллионов евро за трансфер игрока. Ожидается, что "Астон Вилла" будет вынуждена принять это предложение из-за финансовых трудностей.

Диаби в прошлом сезоне сыграл 54 матча, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

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Астон Вилла (Бирмингем) Саудовская Аравия Мусса Диаби
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Источник:
Gianluigi Longari
Опубликовал: Екатерина Власова
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