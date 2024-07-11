Один из лидеров Астон Виллы может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

После ухода Дугласа Луиса в "Ювентус" "Астон Вилла" может потерять еще одного ключевого игрока.

По словам Джанлуиджи Лонгари, французский вингер "Астон Виллы" Мусса Диаби согласился на сделку с саудовским "Аль-Иттихадом".

Клуб из Саудовской Аравии предлагает англичанам 60 миллионов евро за трансфер игрока. Ожидается, что "Астон Вилла" будет вынуждена принять это предложение из-за финансовых трудностей.

Диаби в прошлом сезоне сыграл 54 матча, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.