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Один из лидеров Астон Виллы может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Клуб может потерять еще одного игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
После ухода Дугласа Луиса в "Ювентус" "Астон Вилла" может потерять еще одного ключевого игрока.
По словам Джанлуиджи Лонгари, французский вингер "Астон Виллы" Мусса Диаби согласился на сделку с саудовским "Аль-Иттихадом".
Клуб из Саудовской Аравии предлагает англичанам 60 миллионов евро за трансфер игрока. Ожидается, что "Астон Вилла" будет вынуждена принять это предложение из-за финансовых трудностей.
Диаби в прошлом сезоне сыграл 54 матча, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.
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