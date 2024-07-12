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Тоттенхэм проявляет интерес к нападающему франкфуртского Айнтрахта

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Тоттенхэм проявляет интерес к нападающему франкфуртского Айнтрахта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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С тех пор как прошлым летом Гарри Кейн был продан в мюнхенскую "Баварию", "Тоттенхэм" пытается найти замену английскому форварду. Хотя менеджер Анге Постекоглу, возможно, улучшил игру команды в целом, и "шпоры" заняли пятое место в Премьер-лиге, их атака уже не так мощна, как была когда-то.

Сообщается, что английский клуб рассматривает приобретение Омара Мармуша из франкфуртского "Айнтрахта". Египетский нападающий не против переехать в АПЛ, однако немецкая команда готова отпустить своего игрока за 42 млн фунтов стерлингов. Кроме того, "Ливерпуль" тоже интересовался игроком "Айнтрахта", поэтому "Тоттенхэму" придется столкнуться с серьезной конкуренцией по приобретению 25-летнего форварда.

Добавим, что в прошлом сезоне Омар Мармуш провел 41 матч, где отметился 17 голами и 6 ассистами.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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