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Тоттенхэм проявляет интерес к нападающему франкфуртского Айнтрахта
Об этом сообщает TEAMtalk
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С тех пор как прошлым летом Гарри Кейн был продан в мюнхенскую "Баварию", "Тоттенхэм" пытается найти замену английскому форварду. Хотя менеджер Анге Постекоглу, возможно, улучшил игру команды в целом, и "шпоры" заняли пятое место в Премьер-лиге, их атака уже не так мощна, как была когда-то.
Сообщается, что английский клуб рассматривает приобретение Омара Мармуша из франкфуртского "Айнтрахта". Египетский нападающий не против переехать в АПЛ, однако немецкая команда готова отпустить своего игрока за 42 млн фунтов стерлингов. Кроме того, "Ливерпуль" тоже интересовался игроком "Айнтрахта", поэтому "Тоттенхэму" придется столкнуться с серьезной конкуренцией по приобретению 25-летнего форварда.
Добавим, что в прошлом сезоне Омар Мармуш провел 41 матч, где отметился 17 голами и 6 ассистами.
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