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Вулверхэмптон отклонил предложение Марселя по трансферу своего форварда

Англия

Об этом сообщает Sky Sports

Вулверхэмптон отклонил предложение Марселя по трансферу своего форварда

Getty Images / Global Images Ukraine

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На днях стало известно, что Роберто Де Дзерби очень заинтересован в приобретении нападающего "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхана. Игрок себя очень хорошо зарекомендовал в АПЛ и итальянский специалист хотел видеть его в "Марселе".

Однако, по сообщению британских медиа, "волки" отклонили предложение от французского клуба по трансферу южнокорейского нападающего. Руководство "Вулверхэмптона" считает, что игрок не будет продан этим летом.

Добавим, что в прошлом сезоне Хван Хи Чхан провел 31 матч, где отметился 13 голами и 3 передачами.

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Вулверхэмптон Марсель Хван Хи Чхан
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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