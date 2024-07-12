Вулверхэмптон отклонил предложение Марселя по трансферу своего форварда

На днях стало известно, что Роберто Де Дзерби очень заинтересован в приобретении нападающего "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхана. Игрок себя очень хорошо зарекомендовал в АПЛ и итальянский специалист хотел видеть его в "Марселе".

Однако, по сообщению британских медиа, "волки" отклонили предложение от французского клуба по трансферу южнокорейского нападающего. Руководство "Вулверхэмптона" считает, что игрок не будет продан этим летом.

Добавим, что в прошлом сезоне Хван Хи Чхан провел 31 матч, где отметился 13 голами и 3 передачами.