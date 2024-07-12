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Родри - о своем будущем: Я в одном из лучших клубов мира
Футболист пока не собирается уходить из Манчестер Сити
Football London
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал о своем будущем в клубе.
"Я очень, очень счастлив здесь, в Англии. Я в одном из лучших клубов мира, это очевидно. У меня есть контракт, а дальше будет видно".
Напомним, что у Родри договор с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2027 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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