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Родри - о своем будущем: Я в одном из лучших клубов мира

Англия

Футболист пока не собирается уходить из Манчестер Сити

Родри - о своем будущем: Я в одном из лучших клубов мира

Football London

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Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал о своем будущем в клубе.

"Я очень, очень счастлив здесь, в Англии. Я в одном из лучших клубов мира, это очевидно. У меня есть контракт, а дальше будет видно".

Напомним, что у Родри договор с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Манчестер Сити Родри
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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