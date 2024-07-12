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Кристал Пэлас интересуется вингером лиссабонского Спортинга
Об этом сообщает Sky Sports
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Кристал Пэлас" занялся поисками замены Майклу Олисе, который недавно перешел в "Баварию". Одной из трансферных целей лондонцев является игрок лиссабонского "Спортинга" Маркус Эдвардс.
Английский футболист был одним из главных творцов прекрасного сезона для португальского клуба, где в итоге удалось выиграть местный чемпионат, а также дошли до финала Кубка Португалии. Предложение по трансферу игрока в "Кристал Пэлас" еще не поступало, однако вингер открыт к возвращению в Премьер-лигу.
Добавим, что в прошлом сезоне Маркус Эдвардс провел 44 матча, где отметился 6 голами и 9 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.
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