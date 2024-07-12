  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вилфред Ндиди подписал новый контракт с Лестером
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вилфред Ндиди подписал новый контракт с Лестером

Англия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Вилфред Ндиди подписал новый контракт с Лестером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

27-летний полузащитник Уилфред Ндиди решил остаться в "Лестер Сити". Нигериец подписал новое соглашение с "лисами", согласно которому он останется на стадионе "Кинг Пауэр" до конца июня 2027 года, при условии одобрения Премьер-лиги.

"Я чувствую себя прекрасно, я чувствую себя вдохновенно, я чувствую себя как дома. Это самое главное. Я очень рад, что продолжаю работать с клубом. Моя семья обосновалась здесь, и все дома, когда говорят о Ндиди, они также имеют в виду и Лестер! Это действительно здорово - быть частью этого путешествия", - сказал нигериец после подписания нового контракта.

Добавим, что Вилфред Ндиди в составе "Лестера" выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а также Чемпионшип в этом году. В общем, в прошлом сезоне игрок провел 36 матчей, где отметился 6 голами и 6 передачами.

По теме
yellow-arrow
Морозюк: Мудрику нужна поддержка тренера и ощущение доверия, чего пока не хватает
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед продлил сотрудничество со своим опытным защитником
yellow-arrow
Кристал Пэлас интересуется вингером лиссабонского Спортинга
Лестер Сити Вилфред Ндиди
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лестер Сіті
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости