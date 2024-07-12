Вилфред Ндиди подписал новый контракт с Лестером

27-летний полузащитник Уилфред Ндиди решил остаться в "Лестер Сити". Нигериец подписал новое соглашение с "лисами", согласно которому он останется на стадионе "Кинг Пауэр" до конца июня 2027 года, при условии одобрения Премьер-лиги.

"Я чувствую себя прекрасно, я чувствую себя вдохновенно, я чувствую себя как дома. Это самое главное. Я очень рад, что продолжаю работать с клубом. Моя семья обосновалась здесь, и все дома, когда говорят о Ндиди, они также имеют в виду и Лестер! Это действительно здорово - быть частью этого путешествия", - сказал нигериец после подписания нового контракта.

Добавим, что Вилфред Ндиди в составе "Лестера" выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а также Чемпионшип в этом году. В общем, в прошлом сезоне игрок провел 36 матчей, где отметился 6 голами и 6 передачами.