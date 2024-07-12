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Манчестер Юнайтед продлил сотрудничество со своим опытным защитником
Я счастлив играть за Манчестер Юнайтед (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" продлил сотрудничать со своим защитником Джонни Эвансом.
Новый контракт игрока будет действовать до июня 2025 года.
"Я счастлив играть за "Манчестер Юнайтед" еще на один сезон. Это великий клуб и я знаю, что мы можем бороться за трофеи в следующем сезоне", - сказал Джонни.
Jonny Evans is a Red.— Manchester United (@ManUtd) July 12, 2024
And he's United for one more year ❤️#MUFC
Эванс в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.
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Источник:МЮ
Опубликовал: Екатерина Власова
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