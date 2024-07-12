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Манчестер Юнайтед продлил сотрудничество со своим опытным защитником

Англия

Я счастлив играть за Манчестер Юнайтед (с)

Манчестер Юнайтед продлил сотрудничество со своим опытным защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" продлил сотрудничать со своим защитником Джонни Эвансом.

Новый контракт игрока будет действовать до июня 2025 года.

"Я счастлив играть за "Манчестер Юнайтед" еще на один сезон. Это великий клуб и я знаю, что мы можем бороться за трофеи в следующем сезоне", - сказал Джонни.

Эванс в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.

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Джонни Эванс Манчестер Юнайтед
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Источник:
МЮ
Опубликовал: Екатерина Власова
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