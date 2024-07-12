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Челси интересуется одним из лучших бомбардиров Евро-2024

Англия
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Но синие не смогут выплатить полную сумму, как это предусмотрено в контракте игрока

Челси интересуется одним из лучших бомбардиров Евро-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" стремится усилить свой состав на следующий сезон, одним из вариантов является полузащитник "РБ Лейпцига" и сборной Испании Дани Ольмо.

"Синие" готовы активировать пункт об отступных игрока, который составляет 50 миллионов фунтов. Однако The Athletic отмечает, что "Челси" не в состоянии выплатить полную сумму, как это предусмотрено в контракте Ольмо.

Напомним, что у Дани с "РБ Лейпцигом" контракт рассчитан до июня 2027 года.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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