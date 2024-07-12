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Астон Вилла договорилась о трансфере вингера из Халл Сити
Документы между клубами уже готовы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" подпишет контракт с 22-летним вингером Джейденом Филогеном.
Фабрицио Романо сообщает, что документы между клубами уже готовы. Контракт футболиста будет рассчитан до июня 2029 года.
Сейчас Джейден выступает за "Халл Сити". Игрок в прошлом сезоне забил 12 голов и отдал 6 ассистов в 33 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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