  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Астон Вилла договорилась о трансфере вингера из Халл Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Вилла договорилась о трансфере вингера из Халл Сити

Англия
Обновлено

Документы между клубами уже готовы

Астон Вилла договорилась о трансфере вингера из Халл Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" подпишет контракт с 22-летним вингером Джейденом Филогеном.

Читайте такжеОдин из лидеров Астон Виллы может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Фабрицио Романо сообщает, что документы между клубами уже готовы. Контракт футболиста будет рассчитан до июня 2029 года.

Сейчас Джейден выступает за "Халл Сити". Игрок в прошлом сезоне забил 12 голов и отдал 6 ассистов в 33 матчах.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед начал предсезонные тренировки под руководством тен Хага
yellow-arrow
Челси объявил о трансфере опорника молодежной сборной Португалии
yellow-arrow
Ливерпуль рассматривает Лунина в качестве замены Алиссону
Астон Вилла (Бирмингем) Халл Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости