Челси объявил о трансфере опорника молодежной сборной Португалии

12 июля "Челси" объявил о подписании контракта с португальским опорным полузащитником Ренато Вейга.

20-летний футболист переходит в "Челси" из "Базеля" за 14 миллионов евро. Вейга подписал семилетний контракт, который также включает опцию продления сотрудничества на еще один сезон.

Welcome to the Blues, Renato Veiga! ✍️???????? pic.twitter.com/Z4668DxFF2