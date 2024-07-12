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Челси объявил о трансфере опорника молодежной сборной Португалии
Футболист подписал контракт на семь лет
Getty Images/Global Images Ukraine
12 июля "Челси" объявил о подписании контракта с португальским опорным полузащитником Ренато Вейга.
20-летний футболист переходит в "Челси" из "Базеля" за 14 миллионов евро. Вейга подписал семилетний контракт, который также включает опцию продления сотрудничества на еще один сезон.
Welcome to the Blues, Renato Veiga! ✍️???????? pic.twitter.com/Z4668DxFF2— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 12, 2024
Ренато за всю свою карьеру сыграл 101 матч, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста.
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Источник:Chelsea FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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