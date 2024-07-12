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Манчестер Юнайтед начал предсезонные тренировки под руководством тен Хага

Англия
Обновлено

Игроки готовятся к предстоящему сезону

Манчестер Юнайтед начал предсезонные тренировки под руководством тен Хага

Манчестер Юнайтед

Новина українською

Первая неделя предсезонных тренировок "Манчестер Юнайтед" уже началась.

В понедельник на базу вернулась группа опытных игроков, включая Андре Онана, Каземиро, Мейсона Маунта и Маркуса Рашфорда, которые готовы к работе.

Джейдон Санчо, который провел вторую половину прошлого сезона в аренде у "Боруссии" Дортмунд вернулся в среду, но игрок начал тренировался с основной группой в четверг.

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Каземиро Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Маркус Рашфорд Андре Онана Мейсон Маунт
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Источник:
МЮ
Опубликовал: Екатерина Власова
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