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Манчестер Юнайтед начал предсезонные тренировки под руководством тен Хага
Игроки готовятся к предстоящему сезону
Манчестер Юнайтед
Первая неделя предсезонных тренировок "Манчестер Юнайтед" уже началась.
В понедельник на базу вернулась группа опытных игроков, включая Андре Онана, Каземиро, Мейсона Маунта и Маркуса Рашфорда, которые готовы к работе.
Джейдон Санчо, который провел вторую половину прошлого сезона в аренде у "Боруссии" Дортмунд вернулся в среду, но игрок начал тренировался с основной группой в четверг.
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Источник:МЮ
Опубликовал: Екатерина Власова
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