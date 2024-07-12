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Два клуба готовы отдать за Канселу 25 миллионов евро
Есть ли среди них Барселона?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу не входит в планы Пепа Гвардиолы, и "горожане" намерены его продать.
По информации СМИ, катарский "Аль-Ахли" и саудовский "Аль-Иттифак" готовы предложить англичанам чек на 25 миллионов евро за Канселу.
Прошлый сезон Жоау играл "Барселону". В 42 матчах во всех турнирах Канселу отметился 4 забитыми мячами и 5 результативными передачами.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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