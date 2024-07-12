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Официально: Совладельцы Ньюкасла продали свою долю клуба
Вот и все
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл Юнайтед" официально объявил об изменении структуры собственности клуба.
Аманда Стейвли и Мердад Годусси изначально приобрели 10 процентов акций команды, но с годами эта доля уменьшилась. Сейчас они владеют 6 процентами. Но совладельцы решили продать свою долю.
PIF (Публичный инвестиционный фонд Саудовской Аравии) и RB Sports & Media вместе приобретут долю PCP Capital Partners в клубе.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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