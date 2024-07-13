Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хулиан Альварес попросил Ман Сити продать его
Отказался продлевать контракт на улучшенных условиях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хулиан Альварес отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити", сообщает El Chiringuito TV.
По имеющейся информации Хулиан Альварес попросил руководство клуба выставить его на трансфер. 24-летний аргентинский нападающий отказался продлевать контракт с клубом на улучшенных условиях и хочет уйти. Отмечается, что аргентинец попросил "Манчестер Сити" назначить за него приемлемую цену.
Напомним, в прошлом сезоне Альварес провел 36 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Действующее соглашение Альвареса с "Манчестером Сити" рассчитано до 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 90 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Таловеров: Я и правда родился в России, но это лишь формальность, так как через несколько месяцев мы переехали в Донецк
- Президент Вереса из-за Днепра-1 предложил увеличить УПЛ до 18 команд
- Малиновский отсутствует на предсезонной подготовке Дженоа
- Совладельцы Ньюкасла решили продать свою долю и покинуть клуб
- В списке претендентов на Довбика очередное пополнение
- Испания – Англия. Анонс и прогноз финала чемпионата Европы на 14.07.24