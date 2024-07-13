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Хулиан Альварес попросил Ман Сити продать его

Англия

Отказался продлевать контракт на улучшенных условиях

Хулиан Альварес попросил Ман Сити продать его

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хулиан Альварес отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити", сообщает El Chiringuito TV.

По имеющейся информации Хулиан Альварес попросил руководство клуба выставить его на трансфер. 24-летний аргентинский нападающий отказался продлевать контракт с клубом на улучшенных условиях и хочет уйти. Отмечается, что аргентинец попросил "Манчестер Сити" назначить за него приемлемую цену.

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Напомним, в прошлом сезоне Альварес провел 36 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Действующее соглашение Альвареса с "Манчестером Сити" рассчитано до 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 90 миллионов евро.

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Манчестер Сити Хулиан Альварес
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Источник:
El Chiringuito TV
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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