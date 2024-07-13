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Защитник Ман Юнайтед близок к трансферу в Вильярреал
На полноценной основе
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник “Манчестер Юнайтед” Вилли Камбвала близок к переходу в “Вильярреал”. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Это будет полноценный трансфер. Его сумма составит 10 миллионов евро.
В соглашении также будет пункт о первоочередности выкупа футболиста “Манчестер Юнайтед” в будущем.
Переговоры уже подходят к концу.
Камбвала дебютировал за первую команду МЮ в декабре прошлого года. В общей сложности на его счету 10 матчей.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего француза в пять миллионов евро.
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