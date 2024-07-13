Защитник Ман Юнайтед близок к трансферу в Вильярреал

Центральный защитник “Манчестер Юнайтед” Вилли Камбвала близок к переходу в “Вильярреал”. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Это будет полноценный трансфер. Его сумма составит 10 миллионов евро.

В соглашении также будет пункт о первоочередности выкупа футболиста “Манчестер Юнайтед” в будущем.

Переговоры уже подходят к концу.

Камбвала дебютировал за первую команду МЮ в декабре прошлого года. В общей сложности на его счету 10 матчей.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего француза в пять миллионов евро.