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Защитник Ман Юнайтед близок к трансферу в Вильярреал

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На полноценной основе

Защитник Ман Юнайтед близок к трансферу в Вильярреал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник “Манчестер Юнайтед” Вилли Камбвала близок к переходу в “Вильярреал”. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Это будет полноценный трансфер. Его сумма составит 10 миллионов евро.

В соглашении также будет пункт о первоочередности выкупа футболиста “Манчестер Юнайтед” в будущем.

Переговоры уже подходят к концу.

Камбвала дебютировал за первую команду МЮ в декабре прошлого года. В общей сложности на его счету 10 матчей.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего француза в пять миллионов евро.

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Вильярреал Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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