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Астон Вилла за безумные деньги покупает Амаду Онана из Эвертона
Сделка на сумму около 60 миллионов евро
footmercato
Астон Вилла подпишет опорного полузащитника Амаду Онану. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в Х.
По имеющейся информации, "Астон Вилла" находится в завершающем процессе подписания соглашения с "Эвертоном" о приобретении Амаду Онана. Сумма сделки составляет около 60 миллионов евро. Отмечается, что личные условия по долгосрочному контракту уже согласованы.
???? EXCLUSIVE: Aston Villa in process of finalising agreement with Everton to sign Amadou Onana. Deal worth ~£50m & personal terms in place on long-term contract. 22yo #EFC midfielder targeted by Unai Emery + keen to play for Spaniard & #AVFC @TheAthleticFC https://t.co/FsES59q1L2— David Ornstein (@David_Ornstein) July 13, 2024
Напомним, в прошлом сезоне Аманду Онана сыграл в 37 матчах, во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и отдал 1 голевую передачу.
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