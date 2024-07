Астон Вилла за безумные деньги покупает Амаду Онана из Эвертона

Астон Вилла подпишет опорного полузащитника Амаду Онану. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в Х.

По имеющейся информации, "Астон Вилла" находится в завершающем процессе подписания соглашения с "Эвертоном" о приобретении Амаду Онана. Сумма сделки составляет около 60 миллионов евро. Отмечается, что личные условия по долгосрочному контракту уже согласованы.

???? EXCLUSIVE: Aston Villa in process of finalising agreement with Everton to sign Amadou Onana. Deal worth ~£50m & personal terms in place on long-term contract. 22yo #EFC midfielder targeted by Unai Emery + keen to play for Spaniard & #AVFC @TheAthleticFC https://t.co/FsES59q1L2