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Астон Вилла за безумные деньги покупает Амаду Онана из Эвертона

Англия

Сделка на сумму около 60 миллионов евро

Астон Вилла за безумные деньги покупает Амаду Онана из Эвертона

footmercato

Новина українською

Астон Вилла подпишет опорного полузащитника Амаду Онану. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в Х.

По имеющейся информации, "Астон Вилла" находится в завершающем процессе подписания соглашения с "Эвертоном" о приобретении Амаду Онана. Сумма сделки составляет около 60 миллионов евро. Отмечается, что личные условия по долгосрочному контракту уже согласованы.

Напомним, в прошлом сезоне Аманду Онана сыграл в 37 матчах, во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и отдал 1 голевую передачу.

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Амаду Онана
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Источник:
David Ornstein
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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