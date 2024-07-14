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Не хотят отпускать. Челси отклонил предложение Аль-Иттихада о трансфере Кепы

Англия

Переговоры продолжаются

Не хотят отпускать. Челси отклонил предложение Аль-Иттихада о трансфере Кепы

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" отклонил первоначальное предложение "Аль-Иттихада" о трансфере голкипера Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, "Челси" отклонил первое предложение "Аль-Иттихада" о трансфере 29-летнего испанца. Отмечается, что "Челси" продолжают вести переговоры с саудовцами и другими претендентами касательно подписание Кепы.

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Напомним, 29-летний игрок, чей контракт с "Челси" действует до 2025 года, провел прошлый сезон в аренде в мадридском "Реале", он принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых пропустил 18 мячей и 9 раз сохранил ворота "сухими".

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Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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