Кейн: Когда ты проигрываешь финал, это тяжело стереть из памяти

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал финал Евро-2024 против Испании.

“Многие из нас были убиты горем после поражения в финале Евро-2020. Нужно пройти долгий путь, чтобы вернуться туда, где мы сейчас. То, что мы снова сыграем в финале Евро, говорит все о менталитете этой команды.

Взять трофей – это будет означать все. Во мне горит дополнительный огонь. Когда ты проигрываешь финал, это тяжело стереть из памяти. Проигрыш в финале Евро-2020 был очень сложным, но это было три года назад. Путь сюда был трудным, но сейчас речь идет о реализации нашего плана на игру. Теперь пора сделать шаг вперед.

Ни для кого не секрет, что я пока не выигрывал командные трофеи. У меня есть шанс завоевать один из самых больших. Мы готовы играть против любого. У нас были тяжелые периоды на этом турнире, но мы все равно проходили каждого соперника. Это укрепляет нашу огромную веру и стойкость – и то, и другое очень нужно в финале.

Будет волнение, нервозность нарастает, но после выхода на поле надо будет просто делать все возможное для своей страны.

Готовимся единственной командой. Возможно, кто-то отдельно посмотрит нарезки индивидуальных дуэлей, которые их ждут в игре. Суть в том, чтобы, выйдя на поле, лучше выполнить план на игру.

Получить титул для своей страны – это очень важно, у нас есть возможность это сделать”, – сказал Кейн.