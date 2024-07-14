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Кейн: Когда ты проигрываешь финал, это тяжело стереть из памяти
Три года назад англичане это почувствовали
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Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал финал Евро-2024 против Испании.
“Многие из нас были убиты горем после поражения в финале Евро-2020. Нужно пройти долгий путь, чтобы вернуться туда, где мы сейчас. То, что мы снова сыграем в финале Евро, говорит все о менталитете этой команды.
Взять трофей – это будет означать все. Во мне горит дополнительный огонь. Когда ты проигрываешь финал, это тяжело стереть из памяти. Проигрыш в финале Евро-2020 был очень сложным, но это было три года назад. Путь сюда был трудным, но сейчас речь идет о реализации нашего плана на игру. Теперь пора сделать шаг вперед.
Ни для кого не секрет, что я пока не выигрывал командные трофеи. У меня есть шанс завоевать один из самых больших. Мы готовы играть против любого. У нас были тяжелые периоды на этом турнире, но мы все равно проходили каждого соперника. Это укрепляет нашу огромную веру и стойкость – и то, и другое очень нужно в финале.
Будет волнение, нервозность нарастает, но после выхода на поле надо будет просто делать все возможное для своей страны.
Готовимся единственной командой. Возможно, кто-то отдельно посмотрит нарезки индивидуальных дуэлей, которые их ждут в игре. Суть в том, чтобы, выйдя на поле, лучше выполнить план на игру.
Получить титул для своей страны – это очень важно, у нас есть возможность это сделать”, – сказал Кейн.
Испания и Англия встретятся в решающем матче ЧЕ-2024 сегодня, 14 июля. Стартовый свисток на стадионе в Берлине прозвучит в 22.00 по Киеву.
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