Новичок МЮ Зиркзе: После разговоров с тренером и лидерами клуба я знаю, насколько увлекательным будет будущее

Сегодня, 14 июля, в "Манчестер Юнайтед" перешел нападающий "Болоньи" Джошуа Зиркзе. Он поделился впечатлениями от этого события.

"После разговоров с тренером и лидерами клуба я знаю, насколько увлекательным будет будущее и не могу дождаться, чтобы сыграть свою роль в достижении успеха "Манчестер Юнайтед".

Я – игрок, который всегда отдавал все ради победы. Я готов к следующему вызову, выйти на новый уровень в своей карьере и выиграть больше трофеев.

Это честь присоединиться к такому культовому клубу. Сейчас я возьму небольшой отдых после игры за сборную, но я вернусь и буду готов сразу оказывать влияние", - сказал Зиркзе.