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Новичок МЮ Зиркзе: После разговоров с тренером и лидерами клуба я знаю, насколько увлекательным будет будущее

Англия

У игрока большие планы

Новичок МЮ Зиркзе: После разговоров с тренером и лидерами клуба я знаю, насколько увлекательным будет будущее

Фото: Манчестер Юнайтед

Новина українською

Сегодня, 14 июля, в "Манчестер Юнайтед" перешел нападающий "Болоньи" Джошуа Зиркзе. Он поделился впечатлениями от этого события.

"После разговоров с тренером и лидерами клуба я знаю, насколько увлекательным будет будущее и не могу дождаться, чтобы сыграть свою роль в достижении успеха "Манчестер Юнайтед".

Я – игрок, который всегда отдавал все ради победы. Я готов к следующему вызову, выйти на новый уровень в своей карьере и выиграть больше трофеев.

Это честь присоединиться к такому культовому клубу. Сейчас я возьму небольшой отдых после игры за сборную, но я вернусь и буду готов сразу оказывать влияние", - сказал Зиркзе.

Ранее Зиркзе играл за "Баварию", "Парму" и "Андерлехт". В прошлом сезоне в 37 матчах за "Болонью" забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

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Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе
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Источник:
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Виктор Иванчук
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