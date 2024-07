В этот раз без Мудрика. Челси представил новую форму на следующий сезон

Пресслужба лондонского "Челси" презентовала новый комплект домашней формы на сезон 2024/2025.

Технический спонсор "синих" - известный бренд спортивной одежды Nike.

Стоит отметить отсутствие (по сравнению с прошлым годом) на презентации новой формы украинского вингера Михаила Мудрика.

New season. New era. New fire.



