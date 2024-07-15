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В этот раз без Мудрика. Челси представил новую форму на следующий сезон
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Getty Images / Global Images Ukraine
Пресслужба лондонского "Челси" презентовала новый комплект домашней формы на сезон 2024/2025.
"Главным элементом новой домашней футболки является яркий синий цвет, символизирующий самую горячую часть пламени и горячую страсть, объединяющую весь клуб вокруг общего стремления к успеху на поле и за его пределами", - говорится в сообщении.
Технический спонсор "синих" - известный бренд спортивной одежды Nike.
Стоит отметить отсутствие (по сравнению с прошлым годом) на презентации новой формы украинского вингера Михаила Мудрика.
New season. New era. New fire.— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 15, 2024
Introducing your Chelsea 24/25 home kit.#WeBurnBlue pic.twitter.com/1GANsL8FkA
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