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В этот раз без Мудрика. Челси представил новую форму на следующий сезон

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В этот раз без Мудрика. Челси представил новую форму на следующий сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресслужба лондонского "Челси" презентовала новый комплект домашней формы на сезон 2024/2025.

"Главным элементом новой домашней футболки является яркий синий цвет, символизирующий самую горячую часть пламени и горячую страсть, объединяющую весь клуб вокруг общего стремления к успеху на поле и за его пределами", - говорится в сообщении.

Технический спонсор "синих" - известный бренд спортивной одежды Nike.

Стоит отметить отсутствие (по сравнению с прошлым годом) на презентации новой формы украинского вингера Михаила Мудрика.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик форма
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.07.2024 в 14:47
Нарешті отямилися від мари облуди ахметівського виробу ))
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Комментарии 3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.07.2024 в 14:47
Нарешті отямилися від мари облуди ахметівського виробу ))
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0
0
tekutiev (донецк,Украина)
15.07.2024 в 15:17
а кому нужны суркисовские брёвна?желающих приобрести нет.не так ли убогий
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Siren05 (Мариуполь)
15.07.2024 в 14:31
Не оправдал повЫщенного довЭрия!
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