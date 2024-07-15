  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кейн не собирается завершать международную карьеру - СМИ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн не собирается завершать международную карьеру - СМИ

Англия

Футболист настроен помочь команде получить долгожданный трофей

Кейн не собирается завершать международную карьеру - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на поражение сборной Англии в финале Евро-2024, ожидается, что капитан команды Харри Кейн не собирается завершать свою международную карьеру.

Источники, близкие к игроку, категорически отрицают, что Кейн может подумать о завершении карьеры в сборной. Они подчеркивают, что футболист только что завершил свой лучший сезон в составе "Баварии", забив 44 гола.

Харри настроен помочь команде добыть долгожданный трофей на Чемпионате мира 2026 года.

Читайте такжеBBC: Англия - одна из худших атакующих команд на Евро-2024
По теме
yellow-arrow
AS: У Лунина есть "блестящее" предложение от Арсенала
yellow-arrow
Вильярреал подписал 19-летнего защитника Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
В этот раз без Мудрика. Челси представил новую форму на следующий сезон
Бавария (Мюнхен) Харри Кейн Евро 2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости