Кейн не собирается завершать международную карьеру - СМИ

Несмотря на поражение сборной Англии в финале Евро-2024, ожидается, что капитан команды Харри Кейн не собирается завершать свою международную карьеру.

Источники, близкие к игроку, категорически отрицают, что Кейн может подумать о завершении карьеры в сборной. Они подчеркивают, что футболист только что завершил свой лучший сезон в составе "Баварии", забив 44 гола.

Харри настроен помочь команде добыть долгожданный трофей на Чемпионате мира 2026 года.