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Кейн не собирается завершать международную карьеру - СМИ
Футболист настроен помочь команде получить долгожданный трофей
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на поражение сборной Англии в финале Евро-2024, ожидается, что капитан команды Харри Кейн не собирается завершать свою международную карьеру.
Источники, близкие к игроку, категорически отрицают, что Кейн может подумать о завершении карьеры в сборной. Они подчеркивают, что футболист только что завершил свой лучший сезон в составе "Баварии", забив 44 гола.
Харри настроен помочь команде добыть долгожданный трофей на Чемпионате мира 2026 года.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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