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Манчестер Сити собирается обсудить будущее своего форварда, победившего в Кубке Америки-2024
Сейчас будущее Альвареса неизвестно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее сообщалось, что нападающий Хулиан
По словам Фабрицио Романо, руководители "Манчестер Сити" собираются поговорить с окружением 24-летнего форварда, чтобы обсудить его будущее после триумфа на Кубке Америки-2024.
В прошлом сезоне Альварес провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с "Манчестер Сити" рассчитано до 2028 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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