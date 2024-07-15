Манчестер Сити собирается обсудить будущее своего форварда, победившего в Кубке Америки-2024

Ранее сообщалось, что нападающий Хулиан Альварес отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити".

По словам Фабрицио Романо, руководители "Манчестер Сити" собираются поговорить с окружением 24-летнего форварда, чтобы обсудить его будущее после триумфа на Кубке Америки-2024.

В прошлом сезоне Альварес провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с "Манчестер Сити" рассчитано до 2028 года.