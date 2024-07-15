Лондонский "Арсенал" отправил в аренду двух своих игроков.

Как сообщает пресс-служба "канониров", речь идет о защитнике Нуну Тавареше и полузащитнике Альбер Самби Локонге. 24-летний португалец отправился в аренду в "Лацио", а бельгиец следующий сезон проведет в испанской "Севилье".

Оба клуба имеют возможность выкупить контракты футболистов. "Лацио" сможет это сделать за пять миллионов евро, но для "Севильи" сумма гораздо больше - в районе 12 миллионов евро.