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Арсенал отправил в аренду двух своих игроков
Оба клуба имеют возможность выкупить контракты футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" отправил в аренду двух своих игроков.
Как сообщает пресс-служба "канониров", речь идет о защитнике Нуну Тавареше и полузащитнике Альбер Самби Локонге. 24-летний португалец отправился в аренду в "Лацио", а бельгиец следующий сезон проведет в испанской "Севилье".
Оба клуба имеют возможность выкупить контракты футболистов. "Лацио" сможет это сделать за пять миллионов евро, но для "Севильи" сумма гораздо больше - в районе 12 миллионов евро.
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Источник:Arsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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