Манчестер Сити определился с ценой за трансфер их голкипера

"Аль-Наср" заинтересовался голкипером "Манчестер Сити" Эдерсоном.

Клуб из Саудовской Аравии предложил "горожанам" 30 миллионов евро за бразильского футболиста, но английский клуб требует - 50 миллионов.

Сам Эдерсон уже договорился об условиях контракта с "Аль-Насром" и готов переехать в Саудовскую Аравию. Сейчас все зависит от клубов.