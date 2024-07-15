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Манчестер Сити определился с ценой за трансфер их голкипера
Всего 50 миллионов евро
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Аль-Наср" заинтересовался голкипером "Манчестер Сити" Эдерсоном.
Клуб из Саудовской Аравии предложил "горожанам" 30 миллионов евро за бразильского футболиста, но английский клуб требует - 50 миллионов.
Сам Эдерсон уже договорился об условиях контракта с "Аль-Насром" и готов переехать в Саудовскую Аравию. Сейчас все зависит от клубов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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