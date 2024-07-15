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Манчестер Сити определился с ценой за трансфер их голкипера

Англия

Всего 50 миллионов евро

Манчестер Сити определился с ценой за трансфер их голкипера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Аль-Наср" заинтересовался голкипером "Манчестер Сити" Эдерсоном.

Клуб из Саудовской Аравии предложил "горожанам" 30 миллионов евро за бразильского футболиста, но английский клуб требует - 50 миллионов.

Сам Эдерсон уже договорился об условиях контракта с "Аль-Насром" и готов переехать в Саудовскую Аравию. Сейчас все зависит от клубов.

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Аль-Наср Манчестер Сити Эдерсон
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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