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Севилья арендовала хавбека из Атлетико Мадрид

Англия

Ньигес временно покинул Атлетико

Севилья арендовала хавбека из Атлетико Мадрид

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Атлетико Мадрид" Сауль Ньигес присоединился к "Севилье" на правах аренды.

Контракт рассчитан до конца сезона 2024/25.

"Мы желаем Саулю успехов в этом новом профессиональном вызове", - говорится в заявлении испанского клуба.

Напомним, что Ньигес за всю свою карьеру в "Атлетико" сыграл 427 матчей, забил 48 голов и отдал 26 ассистов.

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Атлетико (Мадрид) Севилья Сауль Ньигес
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Источник:
atletico de madrid
Опубликовал: Екатерина Власова
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