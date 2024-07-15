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Севилья арендовала хавбека из Атлетико Мадрид
Ньигес временно покинул Атлетико
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Атлетико Мадрид" Сауль Ньигес присоединился к "Севилье" на правах аренды.
Контракт рассчитан до конца сезона 2024/25.
"Мы желаем Саулю успехов в этом новом профессиональном вызове", - говорится в заявлении испанского клуба.
???? Acuerdo con el @SevillaFC para la cesión de @saulniguez, donde el centrocampista ilicitano jugará la próxima temporada.— Atlético de Madrid (@Atleti) July 15, 2024
???? https://t.co/wsV4BaMOxq
¡Te deseamos mucha suerte en este nuevo reto, Saúl! pic.twitter.com/yhbIWGSGyy
Напомним, что Ньигес за всю свою карьеру в "Атлетико" сыграл 427 матчей, забил 48 голов и отдал 26 ассистов.
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