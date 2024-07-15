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Тен Хаг прокомментировал поражение Манчестер Юнайтед в первом товарищеском матче

Англия

Мы должны играть лучше (с)

Тен Хаг прокомментировал поражение Манчестер Юнайтед в первом товарищеском матче

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг остался недоволен игрой своей команды после поражения от "Русенборга" (1:0) в первом товарищеском матче подготовки к новому сезону.

"Наша командная игра далека от необходимого уровня. Это не соответствует стандартам топ-футбола. Мы - "Манчестер Юнайтед", и мы должны играть лучше".

Напомним, что 20 июля "МЮ" сыграет против "Рейнджерса". Начало - в 18:00 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Русенборг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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