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Тен Хаг прокомментировал поражение Манчестер Юнайтед в первом товарищеском матче
Мы должны играть лучше (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг остался недоволен игрой своей команды после поражения от "Русенборга" (1:0) в первом товарищеском матче подготовки к новому сезону.
"Наша командная игра далека от необходимого уровня. Это не соответствует стандартам топ-футбола. Мы - "Манчестер Юнайтед", и мы должны играть лучше".
Напомним, что 20 июля "МЮ" сыграет против "Рейнджерса". Начало - в 18:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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